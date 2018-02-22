美股盤中─科技股上漲 帶動大盤走高 等待Fed會議記錄

美國股市週三中場走高，科技股上漲，帶動了大盤上揚。投資人等待聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄。

台北時間 00:04

道瓊工業平均指數上漲 134.21 點或 0.54% 至 25098.96。

Nasdaq 指數上漲 61.24 點或 0.85% 至 7295.54。

S&P 500 指數上漲 17.52 點或 0.64% 至 2733.78。

Fed 將於台北時間凌晨 03:00 公布 1 月會議記錄，投資人將據以評估通貨膨脹與利率的線索。

分析師說，預期 Fed 將表示通貨膨脹上升，對勞工市場與整體經濟亦將表示樂觀。預期今年將升息三次，不致加速。

債券殖利率近來走高，且擔憂通貨膨脹上升，引發投資人擔憂 Fed 緊縮貨幣政策可能快過預期。根據 CME FedWatch 工具顯示，市場目前預期 2018 年將升息三次。

週二，美國股市下跌，道瓊收低逾 250 點。Walmart 股價大跌及擔憂升息，為市場利空。S&P 500 亦結束了連續六天的漲勢。

分析師說，過去五年，股市連續六天上漲，是短期持續上漲的良好指標。近五年，出現過 12 次連續六天上漲，有 11 次，S&P 500 在未來二週後上漲，平均上漲近 1%。

經濟數據方面，IHS Markit 公布美國綜合採購經理指數初值上升至 55.9，創逾二年高點。美國 1 月成屋銷售連續第二個月下降。