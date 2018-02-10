效法京東阿里？亞馬遜也進軍快遞業

摘要：亞馬遜計劃進軍快遞業，與老牌快遞巨頭 UPS 和 FedEx 爭搶市場，未來幾個星期將在洛杉磯開始試營。消息傳出，周五盤前 UPS 和 FedEx 股價下跌 7.1% 與 5.4%，亞馬遜股價走高。

亞馬遜計劃進軍快遞業，與老牌快遞巨頭 UPS 和 FedEx 爭搶市場。

據華爾街日報報導，亞馬遜未來幾個星期將在洛杉磯試營，與亞馬遜網站上的第三方商家開展快遞業務，並計劃於年內將業務擴大到全美。據知情人士透露，亞馬遜計劃通過壓低價格與 UPS 和 FedEx 競爭，但還不清楚具體的收費結構。在此之前，這個名為 SWA（shipping with Amazon）的快遞業務曾在倫敦進行過試點。

消息傳出，周五盤前 UPS 和 FedEx 股價下跌 7.1% 與 5.4%，亞馬遜股價走高。

(圖片來自 ZeroHedge 網站）

經過一年多的努力，亞馬遜擴大了其配送中心，與業主合作，在美國各地數百萬套公寓的郵件室里安裝了訂製的亞馬遜儲物櫃，創建了一個能讓快遞員進入客戶家門送貨的系統，在某些測試市場嘗試了第三方倉庫交付。

過去兩年中，亞馬遜一直致力於創建自己的包裹運輸網路－－涉足航運，並建立了航空貨運樞紐，租用了多達 40 架飛機。亞馬遜目前已經在全美 37 個城市從自己的倉庫遞送其網站上的訂單。

通過新的 SWA 服務，亞馬遜將派司機直接從倉庫和企業那裡提貨，然後進行遞送。對於亞馬遜遞送範圍之外的貨物，UPS 和其他承運商將負責被稱為「最後一英里」的運送，把貨物送到客戶家門口。

亞馬遜的發言稱，「我們一直在為亞馬遜網站的客戶和企業進行創新和試驗，試圖提供更快更便宜的遞送服務。」

亞馬遜進軍快遞業務再次展現其擴張線下業務野心。除了雲端運算服務，該公司擁有一個好萊塢工作室，一個大規模賣場和物流營運業務，去年 6 月還收購了全食超市，變身成為實體雜貨商。

上周亞馬遜表示正與摩根大通和波克夏海瑟威公司合作，計劃進軍醫藥分銷領域，引發醫療保健類股的震動。

但是亞馬遜能否在快遞業突出重圍，還不得而知。UPS 和 FedEx 在過去幾十年裡建立了昂貴，龐大，直達全美各地的運輸網路。UPS 今年一年就計劃花費 70 億美元來進行自身運輸網的維護與升級。

據華爾街日報報導，消息傳出 UPS 表示將繼續支持亞馬遜和其他客戶，而 FedEx 沒有直接評論。FedEx 公司高層 12 月曾被問到如果亞馬遜進軍快遞業會有何影響，他們表示，亞馬遜是其長期的客戶，但是沒有一個客戶的業務所占的營收或業務量的比例能達到 3% 以上。

周五美股大盤先漲後跌，持續震盪，截止發稿亞馬遜股價下跌 2.5%，FedEx 股價下跌 3.76%，UPS 股價下跌 3.32%。

『新聞來源／華爾街見聞』