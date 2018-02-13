京東調查 過年前夕台灣品牌銷售月增1.5倍 生活、食品銷售旺

京東 (JD) 今發布臺灣品牌年貨大陸銷售數據報告，1 月 22 日至 2 月 10 日期間，臺灣品牌商品在京東平台上的銷售金額達到上月同期的 1.5 倍。報告顯示，大陸消費者春節前期的購買傾向已經從吃喝的「硬」需求轉向生活方式類的「軟」需求，消費者更願意在春節前期購買一些高品質生活用品、美妝用品，升級家庭環境和個人形象迎接新年。京東提到，臺灣品牌在京東平台的銷售金額最高的前五位品類依次是：飲料沖調、手機通訊、糧油調味、生活電器、面部護膚。臨近春節，消費者購買品類也有所變化，銷售金額環比增幅最大的前五位品類依次是：辦公家具、美容清洗、外設產品、家裝軟飾、營養健康，這些品類的銷售金額都達到上月同期的 3 倍以上，表明消費者更願意購買高品質生活用品裝飾家居。銷售金額最高的前五位品牌依次為：統一、HTC、浦桑尼克（Proscenic）、哥弟（GIRDEAR）、永和豆漿。



在地域方面，臺灣品牌銷售金額最高的前十大地區依次為：廣東、北京、江蘇、上海、山東、河北、四川、河南、安徽、浙江，一線地區仍是主力；而銷售金額環比增幅最大的前五大地區依次為：安徽、湖南、青海、河南、江西，該等地區的銷售金額達到上月同期的近 2 倍，二、三線地區增長迅速。



在大陸消費客群部分，京東表示，男女比例基本一致，女性消費者偏愛購買鞋靴、珠寶首飾，美妝個護類的商品，女性用戶佔比超過 75%；男性消費者偏愛購買手機、運動戶外、汽車用品類的商品，男性用戶佔比超過 75%；年齡方面，以 26-45 歲人群為主，佔比達 75%，其中 26-35 歲人群偏愛購買家居日用、禮品箱包、酒類的商品，36-45 歲人群偏愛購買醫藥保健、汽車用品、鞋靴類的商品，16-25 歲人群則偏愛購買手機、3C、美妝個護類的商品。



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