股匯雙殺 新台幣貶幅未擴大有2個原因

新台幣在昨 (8) 日放量貶值 1.2 角後，今 (9) 日繼續走弱，開盤直接貶破 29.4 元關卡，匯銀人士指出，若美股未能止穩，外資資金恐將持續回流美元尋找避風港，匯市封關前不排除看到觸及 29.5 元關卡，惟年前新台幣實質需求會壓抑部分貶值壓力，且市場未見恐慌性買匯動作，因此，新台幣今日盤中貶幅並未擴大。

隨著美股道瓊指數崩跌 1032 點，台北股匯市再度出現雙跌格局，加權指數盤中重挫 332 點，新台幣則以 29.439 元、貶值 4.9 分開出，再度貶破 29.4 元關卡。

從主要亞幣來看，星元貶值相對近 0.15% 貶幅較大，新台幣、日圓盤中貶幅逾 0.05%，不過，韓元強升逾 0.3%，人民幣、泰銖則是在平盤左右狹幅波動。

而美元指數昨雖轉跌 0.01%，但仍維持在 90 之上，匯銀人士認為，未來亞幣匯率走勢主要仍視美元而定，所幸，即便外資開始提款，並未看見恐慌性的買匯動作，短期新台幣仍以 29.5 元價位為觀察重點。

國泰證期研究部進一步說明，美股維持大幅震盪整理格局，多空方向仍未明確，但國際資金開始出現風險趨避現象，美元由底部反彈，後續資金恐由亞洲回流美國，使亞股維持相對弱勢格局。

其中，台股在亞股之中恐將更顯弱勢，主要因春節封關在即，國際股市大幅動盪之下市場抱股過年意願大減，因此，預期封關前指數不易有強勢表現機會。