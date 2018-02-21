〈陸課SM反傾銷稅〉台廠下游獲利空間受壓 惟供需結構佳後市仍看俏

中國商務部日前公告針對台韓美的 SM 反傾銷初步裁定，終判結果預計最快於 6 月下旬出爐，法人認為，該反傾銷政策可能壓縮台廠在中國的 ABS 與 PS 等下游產品獲利空間，不過，在新增產能不足與下游家電需求強勁等因素帶動下，後市仍看俏。

台廠目前在中國擁有 SM 下游 ABS 與 PS 廠的包括台化 (1326-TW) 與國喬 (1312-TW)，台化出貨至中國的 SM 主要是供應位於中國的寧波廠自用，而國喬在中國轉投資鎮江奇美 ABS 年產能 85 萬噸、PS 年產能則為 40 萬噸，法人預期，受到反傾銷政策影響，寧波廠與鎮江奇美 SM 採購成本將墊高。

從 SM 墊高的採購成本來看，法人指出，ABS 目前全球供需緊俏，所增加的成本應可轉嫁至產品價格上，但 PS 供需處於寬鬆狀態，成本無法完全轉嫁，可能壓縮其利潤空間，使其產品獲利受衝擊。

台化副董事長洪福源日前也表示，供應寧波廠的 SM 遭到反傾銷課稅後，成本將會墊高，屆時市場 SM 行情就可能上揚，下游也會因此受到影響，不過，待中國相關單位 3 月或 4 月間到寧波廠查核時，將爭取免除反傾銷稅率，若終判認定反傾銷不成立，現在收取的保證金都會退還。

雖然 SM 反傾銷政策可能使台化與國喬獲利受影響，但法人認為，在新增產能不足與下游家電需求強勁等因素帶動下，供需結構佳，後市仍樂觀可期。