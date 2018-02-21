〈宏碁新春團拜〉將朝集團化發展 子公司掛牌可望產生更多綜效

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日舉行狗年新春團拜，董事長陳俊聖表示，旗下子公司將陸續上市櫃掛牌，宏碁未來將不再只是一家公司，而會朝集團化發展，集團內子公司將可發揮更多綜效，預期今年內甚至是數週之內就可看到。

陳俊聖指出，宏碁設定好，未來 3-5 年內將不再只是單純上市公司，而是成為一個集團，集團內子公司各司其職，在擅長的領域努力優化營運與競爭力，宏碁也要藉此機會，在過程中提供員工、股東最好的回報與發展空間，並讓宏碁集團可以持續發揮綜效。

陳俊聖也說，綜效今年就可看到，快則是幾周內就可見到；而陳俊聖所指的數周內，市場推測是今年 1 月開始合併的建碁營收，宏碁與建碁合作，將可見到更顯著的效果。

宏碁創辦人施振榮也說，今年泛宏碁集團整體表現，都將較過往還好，除宏碁以外，還有啟碁、建碁與佳士達等，今年將有更多新氣象，表現也會更好。

施振榮說，宏碁率先進行轉型，希望由其帶頭示範，集團可因子公司掛牌陸續產生綜效，加快泛宏碁集團轉型速度，並往好的方向走，更大一點層次，則是能使台灣擺脫近年因升級轉型而產生的悶感，逐步展現轉型成果。

施振榮也強調，90 年代初期，宏碁啟動的群龍計劃，是群龍無首計畫，沒有一家公司示範，但是此次由宏碁率先將機制建立好，相信更有成功的機會。