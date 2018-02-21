〈台股狗年開紅盤〉力抗富智康虧損衝擊 鴻海攻克5日線

儘管轉投資富智康 (2038-HK) 再度發布獲利預警，預期去年全年恐虧 5.25 億美元，不過母公司鴻海 (2317-TW) 在狗年新春開紅盤日則是力抗負面因素衝擊，股價最高攻到 89 元，漲幅超過 1%，收復 5 日線。

鴻海子公司富智康公告，由於成本增加、資產減損及毛利率下滑等三大問題，儘管 2017 年營收有機會超過 120 億美元，較 2016 年的 62.33 億美元成長超過 90%，但是獲利表現卻反向走弱，預估全年最多將虧損 5.25 億美元，低於 2016 年的獲利 1.36 億美元。

鴻海近期股價在農曆年前因為美股大跌拖累，遭外資大賣，導致失守 90 元大關，如果時間拉長來看，鴻海股價也因為走弱，而回到了 2017 年 3 月的起漲點，法人指出，就技術線型來看，鴻海雖然短線線型不佳，但是長線角度則是對於中長期投資人來說有不錯的進場時間。

鴻海董事長郭台銘在尾牙時表示，「未來三年都要進入轉型的紮根期。」這也提前為公司的營運將無法大幅成長打了預防針，只要轉型能有成果，蘋果 iPhone 也能重新獲得市場的接受，預料鴻海將會在毛利及獲利表現有令人期待的表現。

如果投資人仍看好鴻海的行情走勢，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如鴻海永昌 76 購 02(070883-TW)、鴻海國泰 76 購 02(070028-TW)、鴻海元大 75 購 07(069070-TW)。