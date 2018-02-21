鴻海旗下富智康再發獲利預警 2017年恐虧5.25億美元

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富智康 (2038-HK) 公告，由於成本增加、資產減損及毛利率下滑等三大問題，儘管 2017 年營收有機會超過 120 億美元，較 2016 年的 62.33 億美元成長超過 90%，但是整體營運將呈現虧損，預估最多將虧損 5.25 億美元，低於 2016 年的獲利 1.36 億美元。

富智康指出，去年 4 月時已先預估，去年上半年營收將超過 46 億美元 (約新台幣 1380 億元)，較去年同期的 23.06 億美元增加約 1 倍，不過因為與諾基亞的合作新增成本，將使得上半年的稅後獲利由盈轉虧，預估達 1.1 美元。富智康董事會也預期，下半年諾基亞功能性手機的成本將持續增加。

至於在資產減損部分，富智康表示，因為集團資產減損所產生的淨虧損，目前預期 2.15 億美元或以下，2017 年上半年實際虧損已達 1.62 億美元。富智康指出，資產減損當中包括了集團在 Jasper Infotech Private Limited 的總減值 2 億美元的股權投資。

而低毛利的產品比重增加，更是造成富智康虧損的主因，富智康指出，因為同業競爭加劇，無可避免地導致毛利率的壓力。

富智康表示，集團已縮短生產時間並提升產能及研發，並提供額外產品以及端對端及增值產品設計及發展方案，以因應更高的客戶需求，另外也會增加規模經濟以提升對供應商的議價能力，來贏取更多業務，避免因激烈競爭及產品組合惡化所導致的定價及毛利率下跌壓力。