〈狗年產業景氣展望〉鴻海轉型去蘋果化 拚獲利勝過拚營收

鴻海 (2317-TW) 營運往往與蘋果 (AAPL-US) 畫上等號，每當蘋果 iPhone 有任何風吹草動，鴻海股價便會直接被影響，董事長郭台銘雖然想要去蘋果化，只是要花多少時間才能脫鉤，恐怕沒郭董想像得那麼快，不過鴻海將力拚轉型，逐步用提升獲利取代營收成長的基調，預料將是今年鴻海等蘋概股的營運風向。

郭台銘之前曾表示，外界都認為鴻海是代工廠，將鴻海營運與蘋果連結一起，但是鴻海仍要從硬體轉型成軟體公司。

不可諱言，蘋果仍是鴻海重要營收來源，以蘋果最新的 iPhone X 為例，當 iPhone X 進入拉貨期，鴻海營收就大幅飆升，並連 2 個月創歷史新高，但 iPhone X 銷售不如預期，鴻海營收也跟著下滑。

法人指出，智慧型手機市場區隔性越來越小，蘋果最強大的品牌忠誠度，也在去年被證明難敵高價策略，未來產品價格若仍維持高檔，甚至再衝高，恐難逃如 iPhone X 一樣，面臨叫好不叫座的窘境。

從目前消息面來看，蘋果似乎已經有所警覺，加上 iPhone 與其他競爭對手的差異逐漸縮小，蘋果甚至還可能會推出雙 SIM 卡的機種，以迎合消費者的需求，這對組裝代工廠來說，也不啻是一項好消息。

至於鴻海本身，當然還是要看轉型的進度，以郭董之前宣示的公司策略來看，未來三年都要進入轉型的紮根期，也提前為公司的營運將無法大幅成長打了預防針，只要轉型能有成果，蘋果 iPhone 也能重新獲得市場的接受，預料鴻海將會在毛利及獲利表現有令人期待的表現。