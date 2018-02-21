iPhone X銷售不振，JDI與中國廠商融資協商陷入僵局

【財訊快報／劉敏夫】共同社報導指出，由正在重整的中小型液晶面板製造商「日本顯示器公司」(JDI)所推動的與中國三家廠商的融資談判陷入了僵局，因主要客戶美國蘋果公司的最新智慧型手機「iPhone X」銷售不振。JDI 已轉變方針，開始全面評估以多個投資基金為接收方的計畫。為改善財務狀況，JDI 此前一直以接受中國液晶面板製造商「京東方科技集團」(BOE)等出資為方向持續談判，但現在已放棄在 3 月底前談妥，2017 年財政年度出現連續 4 年淨虧損幾乎成定局。該公司正在爭取 2018 年第二季度 (4 月至 6 月) 實現增資。



因為使用有機 EL 面板 (OLED) 的 iPhone X 銷售不振，此前認為液晶面板將逐步轉為有機 EL 的預測落空。推測今後的 iPhone 也可能保留搭載液晶面板機型的看法增強。原本考慮利用 JDI 正在開發的技術來量產有機 EL 的中國廠商變得慎重了起來。



不過，向有機 EL 轉型出現遲緩對於主打液晶業務的 JDI 而言，則有助於確保當前的收益。JDI 原本預計的是透過從中國廠商融資，籌措超過 2,000 億日圓，但如果接受基金等的增資，金額有可能減少到 500 億至 1,000 億日圓左右。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』