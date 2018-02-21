【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌。Walmart（WMT.US）股價大跌 10.2% 拖累零售股下跌，但科技股走強部分抵銷了該負面因素。道瓊斯指數下跌 1.0% 至 24,965 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,716 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,234 點。聯儲局將公佈 1 月底議息會議紀錄。

油價週二上升，受惠於有消息指庫欣庫存下降，及主要產油國於 2018 年後或繼續合作。紐約 3 月期油上升 0.4% 至每桶 61.79 美元。金價下跌，因美元走強及公債收益率上升， 紐約 4 月期金下跌 1.8% 至每盎司 1,331.2 美元。

香港股市週二下跌，內地股市休市。匯豐控股（5.HK）及恒生銀行（11.HK）於昨天中午公佈業績，前者盈利略差於市場預期及未有宣佈進一步的回購計劃，股價下跌 3.1%；後者業績略高於市場預期，但股價短暫上升後轉跌，收市下跌 1.6%。水泥及醫藥股逆市上升；內銀及煤炭股跌幅較大。個股方面，中播控股（471.HK）合資公司引入投資者，股價急升 47.5%；亞太資源（1104.HK）發佈盈利預喜，股價上升 10.2%；IMAX 中國（1970.HK） 獲? 商看好，加上內地春節電腦票房創新高，股價上升 10.0%。恒生指數下跌 0.8% 至 30,874 點，國企指數下跌 1.1% 至 12,397 點，香港股市成交金額增加 40.2% 至 1,078 億港元。內地股市今天休市。

◆ 行業及公司新聞

◇ 御泰中彩（555.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年將錄得大額淨虧損（上半年虧損 1.4 億港元），主要因中國彩票市場整體經營環境仍然充滿挑戰，致公司收入減少；而監管方面於 2017 年下半年仍存在不確定因素，使公司就其彩票業務資產作出大額商譽減值虧損及其他撥備。

◇ 超威動力（951.HK）宣佈以每股 4.48 港元（較最後收盤價折讓 17.8%）發行 1.3 億股（相當於現有股本 11.9%），淨集資額約 5.9 億港元，將用作一般營運資金。

◇ 中國環境資源（1130.HK）發佈盈利預警，公司預計 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）之虧損將同比擴大，主要因其他收入下跌、生物資產公允值虧損增加、結算承兌票據虧損、開展回收金屬貿易業務致一般及行政開支增加、及融資成本上升。

◇ 富智康（2038.HK）發佈盈利預警之更新消息，公司預計 2017 年營業額將超過 120 億美元，同比增長約 1 倍，然而，公司預計將轉盈為虧錄得淨虧損不多於 5.3 億美元，主要因新業務之相關成本、投資組合減值虧損不多於 2.2 億美元、及整體毛利率下降。

◇ 美高梅中國（2282.HK）公佈 2017 年業績，經營收益 154 億港元，同比增長 3.0%，但由於經營費用有所上漲（部分為籌備剛開幕的美獅美高梅的開業前成本），股東應佔溢利按年倒退 23.6% 至 23.2 億港元。建議派發末期股息每股 0.097 港元。現價相當於 38.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 美瑞健康（2327.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 80%-150%（上半年按年上升 16.5%）至 6,204-8,616 萬港元，主要受惠於醫療健康、諮詢、貿易等業務均穩步增長，及持作投資物業之公允值顯著增加。現價相當於約 18.0-25.0 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)