三星：超大容量SAS固態硬碟 已於上月投入量產

三星電子 (005930-KR) 週二 (20 日) 宣佈「PM1643」串列 SCSI (Serial Attached SCSI，SAS) SSD 固態硬碟廠已於 2018 年 1 月開始量產。使用的 64 層、3 bit 512 Gb (gigabit) 晶片，將產出高速的 30.72 TB 硬碟，也比 2016 年 3 月量產的 15.36 TB 硬碟更加優化。

據三星公佈，此新硬碟是由 32 個 1 TB 的 NAND flash 晶片組成，各 NAND flash 晶片則是由 16 疊層的 512 Gb V-NAND 晶片所組成，使每個 30.72 TB 的 2.5 吋硬碟內含 5700 個 5 GB (gigabyte) 容量，約 27 TB 左右的最終使用空間。

同時，其讀取速度可達每秒 2100 MB (megabyte)，寫入速度可達每秒 1700 MB，較一般的 SATA SSD 硬碟快上 3 倍左右的速度。

三星透露，在控制器 (controller) 的設計上及 DRAM 封裝與軟體的優化，把原有的 9 個控制器涵蓋成一個組合，使 2.5 吋硬碟騰出了較多的空間用來容納記憶體。

然而，SSD 固態硬碟價格高昂，如消費者預算有限、無須時常移動電腦裝置，可使用平均每 TB 價格低於 Flash 記憶體約 15 倍的 HDD 傳統硬碟。

1 TB SSD 市價平均約 1 萬台幣，15 TB SSD 更是要價 30 萬台幣。

三星股價週三 (21 日) 早晨持平，下滑 0.51% 至 2358000 韓幣。