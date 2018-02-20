【獅王放榜】匯控(00005-HK)﹕對回購態度不變

有獅王之稱的匯豐控股(00005-HK)公布截至2017年底的全年業績，期內錄得列賬基準稅前利潤為172億美元，按年增加141%，經調整除稅前利潤為210億美元，略遜於市場預期，按年增加11%。全年派息0.51美元，其中末期息為0.21美元。
從2016年下半年起，匯控合共斥資55億美元進行回購，在回購行動帶動，匯控股逐步攀升，近期更挑戰90元水平。同時該行資本水平豐厚，在2017年該行普通股權一級資本充足率為14.5%，較2016年底提高0.9個百分點。可是在今次業績報告內，該行亦無提及新的回購計劃，加在業績表現遜預期，觸發匯控股價在午後轉升為跌，收市報80.95元，跌3.1%；匯控股價在倫敦延續在香港跌勢，在倫敦股市早段交易時間，股價下跌逾4%。
今日匯控股價在午後轉升為跌，相信與該行並無披露新的回購計劃有關。在電話會議上，即將離任的行政總裁歐智華，及即將接任為行政總裁的范寧，多番被問及有關回購一事。歐智華解釋目前該行正計劃發行50至70億美元的額外一級資本證券，在發行該批額外一級資本證券前，是無法進行回購。范寧則補充預期在今年上半年完成發行有關額外一級資本證券，並強調該行對透過回購來回饋股東的策略不變。
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