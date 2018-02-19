中大國際(00909-HK)今年5月31日或之提交新上市申請

於2011年9月5日起停牌的中大國際(00909-HK)公布，於2月15日，公司收到聯交所發出之信函，當中說明聯交所同意准許公司於今年5月31日或之前提交與復牌建議相關的新上市申請。倘公司未能於當日前提交新上市申請或復牌建議中建議的交易因任何原因未能進行，聯交所將進而取消公司於聯交所之上市地位。

建議收購事項將構成上市規則第14章項下非常重大的收購及反收購事項，並須根據上市規則遵守申報、公佈及股東批准之規定，且受限於聯交所對本公司新上市申請之批

於2017年11月6日，公司與若干賣方就有關收購目標集團訂立有條件買賣協議(並於2018年1月22日修訂及重述)，該集團主要於中國及香港從事LED晶片、集成電路及液晶顯示屏分銷，公司已遞交新的復牌建議，當中建議收購事項；出售已終止綜合入賬之附屬公司，倘出售實行，則根據上市規則將構成公司一項非常重大出售事項及關連交易；建議資本重組；公司之建議集資活動；及達成其他復牌條件。

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