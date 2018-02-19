俄鋁(00486-HK)就NorilskNickel優先購買權展開訴訟

俄鋁(00486-HK)公布，公司已接獲CrispianInvestmentsLimited(Crispian)函件，通知公司有關Crispian接獲BonicoHoldingsCoLtd(Bonico)提呈要約以購買Crispian所持有PJSCMMCNorilskNickel(NorilskNickel)的6,313,994股普通股，價格為所提呈發售股份每股234美元及每份美國存託憑證23.4美元(另加利息)。Crispian旨在以該函件向公司及WhiteleaveHoldingsLimited(Whiteleave)發出優先購買權通知，可按不可磋商買賣協議之條款收購發售股份，有關買賣協議來自該項要約的條款及條件。

於2月12日，公司已根據公司與InterrosInternationalInvestmentsLimited(Interros)(由Whiteleave代替)、有限責任公司Millhouse(Millhouse)(由Crispian代替)，以及Interros及Millhouse各自的實益擁有人(為VladimirPotanin及RomanAbramovich)就NorilskNickel所訂立日期為2012年12月10日的協議所載糾紛排解機制，於倫敦高等法院就該函件的有效性提出法律質疑，及於2018年2月16日，公司董事會議決接受優先購買權，但嚴格基於該函件就框架協議第2.5(5)(i)條條款被視為有效通知。因此，倘該函件就框架協議隨後被視為並非有效通知，則該接納將告無效。

公司指出該信件不是有效的通知，因此，公司提出反對，指Crispian根據該函件或據稱接納該函件或出於實際或(理應)被視為拒絕該函件及╱或優先購買權而出售任何Norilsk Nickel股份就框架協議而言亦為無效。於2018年2月12日，公司已根據框架協議所載糾紛排解機制，於倫敦高等法院就該函件的有效性提出法律質疑，而根據2月16日法官Phillips所主持的聆訊，Crispian不得根據優先購買權作出轉讓，最少直至訂於3月5日開始的一週內進行下一次高等法院聆訊後(視乎 Crispian於此期間內向法院提呈任何申請以提早轉讓)。因此，接納優先購買權完全不影響公司對該函件及╱或優先購買權的所有權利，且有關接納與就該函件的有效性所作出的法律質疑乃同時作出。公司購買發售股份可能須取得初步監管批准。

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