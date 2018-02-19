中國購買互聯網理財產品的網民規模達1.29億

中國證券網訊 新華社19日消息，中國互聯網絡信息中心(CNNIC)日前發布的第41次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2017年12月，我國購買互聯網理財產品的網民規模達到1.29億，同比增長30.2%。

報告指出，2017年，互聯網理財市場多元化發展趨勢明顯。在金融行業監管和螞蟻金服策略調整的雙重驅動下，余額寶將個人投資者單日買入上限縮減至2萬元，總體持有額度限制至10萬元。降額加速了在線理財用戶資金向銀行、基金等傳統金融機構及其他互聯網理財平台的分流。銀行和基金公司等傳統金融機構各類短期、定期在線理財產品也保持較快增長。

同時，2017年我國移動支付用戶規模持續擴大，用戶使用習慣進一步鞏固。根據報告，截至2017年12月，我國使用網上支付的用戶規模達到 5.31億，較2016年底增加5661萬人，年增長率為11.9%，使用率達68.8%。其中，手機支付用戶規模達到5.27億，使用比例達70.0%。

2017年，移動支付深入綁定個人生活。中國互聯網絡信息中心分析師王濤認為，繼打車、外賣、購物等個人消費服務場景之後，移動支付進一步向公共服務領域延伸，已由早期水、電等生活類繳費逐步擴展到公共交通、高速收費、醫療等領域。此外，技術進一步提升了移動支付的安全性和便捷性，生物識別技術日趨成熟，指紋識別已被大規模使用，面部識別也得到初步商用。

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