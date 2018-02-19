NBA／和總教練有矛盾尼克打算裁掉諾亞

紐約尼克隊和陣中中鋒 Joakim Noah(諾亞) 之間的矛盾由來已久，而近期又被爆出前者和總教練 Jeff Hornacek 爆發口角上的衝突，很有可能會被踢出球隊。

在 1 月底尼克對勇士的比賽，第 4 節一次被換下場的過程中，Noah 和 Hornacek 當場吵了起來，隔天尼克就宣布 Noah 因為個人原因離隊，球團也拒絕透漏相關細節。

根據美媒報導，球隊目前對於 Noah 的態度是欲除之而後快，但是由於他的表現在近幾年退化太多、合約又大，因此根本沒有球隊想要接手。若尼克要用買斷的方式，那他們就必須在支付本季 1776 萬美元的薪水後，於接下來的 5 年陸續付給 Noah 龐大的金額。

不過，雖然 Noah 在處理事情上有些不成熟，但總教練 Hornacek 可能也必須為此負上一些責任，這已經不是他生涯第一次和自家球員起衝突了，上一位不爽他的球員正是球隊一哥「波神」Kristaps Porzingis。

過去 Hornacek 曾要人傳話告訴 Porzingis：「打球不要太娘！」而後者對此相當生氣，之後還直接缺席季末記者會。在 Noah 事件落幕後，未來尼克要如何來調解教頭和球員之間的問題，恐怕也是很令他們頭痛的問題。

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