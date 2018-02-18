大樂透又摃百萬紅包121注中威力彩初四衝6.3億

第 107000017 期大樂透 18 日晚間開獎，開出的中獎號碼為 7、8、20、28、34 及 46，特別號 10，這期頭獎又摃龜，不過，19 日大年初四大樂透將繼續開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看 2.4 億元，而 19 連摃的威力彩頭獎則上看 6.3 億元。由於大年初四在傳統上是迎財神的日子，想中億元以上大獎的民眾千萬不要錯過。

同時間，第 107000017 期大樂透也加開春節大紅包，開出的 10 個獎號分別為 4、6、12、21、23、30、39、41、43 及 46，210 組中開出 89 組，總計 121 張彩券、121 注中獎，其中 61 組為單注中獎，24 組為 2 注均分，4 組為 3 注均分。不過，實際中獎號碼及派彩結果，仍以台灣彩券公司官網公布的為主。

值得注意的是，這期大樂透春節大紅包售出商店中，共有 3 家各開出 2 張，包括高雄市苓雅區的「大興金香舖」、台北市松山區的「彩星照彩券行」以及新北市金山區的「金再發小吃店」。其中，高雄市苓雅區的「大興金香舖」自 2015 年起，連續 4 年都有開出春節大紅包，目前累計已開出 7 注，總獎金達 833 萬元。

另外，花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」初一至初三連續 3 期皆開出春節大紅包，為今年春節期間第 2 家 3 連莊的投注站，而這家投注站 2017 年 5 月、12 月各開出過 1 次今彩 539 頭獎，中秋加碼亦開過 100 萬元的序號抽獎獎項，財運十分興旺。

截止大年初三，大樂透春節大紅包累計已開出 368 組，已有 261 人獨得 100 萬元。台灣彩券公司特別提醒，今年大樂透春節加碼一共將送出 400 組 100 萬元的加碼獎金，目前為止只剩 32 組，大年初四 19 日將繼續加開 10 個春節大紅包獎號，只要對中其中 6 個，就對中大紅包獎項，還有機會對中上看 2.4 億元的頭獎，而大年初四開獎的威力彩頭獎也上看 6.3 億元。

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