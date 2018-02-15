2012年投資臉書1000美元 現在回報率高達4.6倍

考慮到股市近期的波動，用「想當初」三個字來自我陶醉一下也未嘗不可。

如果 10 年前投資臉書 (Facebook)(FB-US) 股票 1000 美元，根據《CNBC》的計算，你的投資報酬率是 4 倍。

根據計算結果，截至 13 日收盤，在 2012 年 IPO 的臉書初始投資價值將略高於 4600 美元。投資的終生總回報率將超過 360%，包括物價上漲和股利再投資收益在內。

臉書在之前的財報中指出，為打擊低質量病毒視頻，動態時報的變化讓第 4 季用戶在網路上花費的時間減少了 5000 萬小時。

與此同時，美國和加拿大的每日平均用戶數量從第 3 季的 1.85 億下降到第 4 季的 1.84 億。

臉書首席財務官 David Wehner 在電話會議中表示，儘管使用量下降，收入成長可能是由於與廣告市場有關的季節性變化。第 4 季用戶的收入為 63.9 億美元，而第 3 季為 50.3 億美元。

臉書股價已從本月稍早的高點略微下降，因為投資人爭論是否改變平台設計來打擊假新聞和其他問題會損害廣告成長。但該股今年以來仍上漲 1%，投資人仍然看好該股票。

「動態時報的改變不會損害平台的力量，」KeyBanc Capital Markets 分析師 Andy Hargreaves 在給客戶的一份報告中寫道。

「臉書提供難以匹敵的廣告效果、廣告定位和廣告單元質量，而且它們正是成長的潛在驅動因素。只要持續提高效率，強勁成長的基礎應該保持完整，無論是否調整動態時報。」