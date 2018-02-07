金凱瑞號召大眾刪臉書帳號、拋售臉書股票

喜劇演員金凱瑞 (Jim Carrey) 稱自己刪除了臉書帳號且拋售臉書股票，也呼籲大家跟進。

金凱瑞受訪時表示，「我們必須鼓勵這些社交媒體平台的擁有者更嚴格管制平台。這些簡便的途徑需要更負責任的管理，我們現在需要激進的投資者發出一個訊息『平台需要負責任的監督』，這個世界需要的是有良知的資本主義。」

金凱瑞的推特發文

金凱瑞週二在推特上推文，說自己正在出售臉書股票，並會刪除自己的臉書頁面，因為臉書公司在 2016 年美國大選期間自俄羅斯干預事件中獲利。他呼籲其他「關心這件事和關心未來的投資者也這麼做。」金凱瑞並未詳述他原本持有多少、賣出多少臉書股票。

他還上在推文中上了標籤「#unfriendfacebook」。

臉書承認，在 2016 年美國大選期間，俄羅斯購買用以干預選情的廣告有高達 1.26 萬名用戶觀看。臉書也稱，演算法推薦出來的動態內容是俄方黨工創建的內容。臉書執行長祖克伯一開始先稱「臉書影響選舉這種說法很瘋狂」，但後來又為他駁斥這種實際擔憂而道歉。

金凱瑞說，「美國長期以來在世界上享受地緣優勢，因為我們兩邊都有海洋保護，現在社交媒體創造了網路橋樑，讓那些對我們沒有最大利益的人能夠跨越過來，我們也允許了這點，沒有任何牆壁可以保護我們。」

臉書對此沒有立即回應。