姓名也是個資！德法院判定 臉書真名制違反隱私

德國法院判定，臉書的真名政策違法，臉書用戶應可獲准使用假名登入，以保護長年來的隱私法。

德國柏林地區法院上個月做出此判決，但直至現在才由提告方德國消費者組織聯合會 (VZBV) 公開細節。

《路透社》報導，臉書將繼續上訴，但也稱會做一些改變以符合 6 月將生效的歐盟隱私法規。臉書發言人表示，「我們一直戮力確保指導方針清晰易懂，且臉書提供的服務完全合法。」

根據 VZBV，法院認定臉書的真名政策是取得用戶個資以分享其姓名的一種「隱密手段」，而這也是臉書沒有適當獲用戶同意就取得的數十種個資之一。法院也指出，臉書在一些默認選項上沒有提供用戶清楚的選擇，例如在聊天中分享自己的所在位置等，並且駁斥臉書一條規範，該規範允許臉書使用大頭照之類的資訊在「商業贊助或相關內容」上。

VZBV 指出，儘管如此，他們沒有在法庭上大獲全勝，因為臉書聲稱自己提供的是免費服務，而這想法深植人心，但其實 VZBV 則主張消費者付出了「個資」，另外 VZBV 在一些隱私爭議上也落敗，因此也打算上訴。

一來這是地方法院的判決，二來雙方都打算上訴，因此這不會是確定判決，但這對臉書來說仍是不好的消息，或許對用戶來說是好消息。

臉書與歐洲國家和歐盟隱私法規糾纏多年，該地區的相關法規比美國更為嚴格，雖然臉書可能依據各國法規制定規則基礎，但歐洲消費者如果打贏司法戰，也有可能提高全球用戶捍衛隱私權的力量。