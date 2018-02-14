新華社：農業類上市公司“靠天吃飯” 不确定風險當“說說清楚”

獐子島(002069-CN)曝出“扇貝逃跑”2.0版後，短短7個交易日股價重挫逾四成，投資者損失慘重。業界提醒，“靠天吃飯”使得農業類上市公司存在存貨審計難等特點，對于行業潛在不确定風險，公司應當說清楚、講明白，減少“天災”、避免“人禍”。

1月30日晚間，獐子島集團股份有限公司公告稱，部分海域底播蝦夷扇貝存貨異常。此後經年終盤點确認蝦夷扇貝大量死亡需進行存貨核銷及計提跌價準備約6.3億元，導緻公司2017年度業績預計虧損5.3億元至7.2億元。

業績“變臉”的獐子島，為其投資者上了一堂代價不菲的“風險教育課”。截至2月13日收盤，獐子島股價從1月31日停牌前的7.73元跌至4.02元。

獐子島事件也讓市場參與各方愈加關注農業類上市公司中的不确定風險。事實上，從1999年藍田股份財務造假案，到2001年銀廣夏虛構財務報表案、綠大地虛假交易案，再到2012年萬福生科虛增利潤案，農業類上市公司“演繹”過A股曆史上不少重大違法的經典案例。

作為證監會管理的證券金融類公益組織，中證中小投資者服務中心經過梳理和研究發現，“靠天吃飯”使得農業類上市公司存在存貨審計難度較大的特點。

一方面，此類公司審計無法進行實地勘察盤點，不能對生物資産進行完全核查，使得存貨價值核查存在很大調整空間;生物資産對自然環境的依賴性較強，受後者影響也較大，審計機構往往難以辨别公司存貨數量變化的理由是否合理;消耗性生物資産具有流動性強、種類繁多等特點，通常采用抽樣盤存的方式進行盤點，用抽樣結果推斷整體情況往往導緻審計結果出現重大偏差。

另一方面，部分審計機構缺乏特殊行業專業判斷能力及職業謹慎精神，未能對上市公司内部控制系統、審計風險以及重要性風險進行客觀及合理的評估。

農業行業具有周期性長、波動性強等特點，對于外部環境高度依賴，易受到市場、資源、政策、技術、自然災害等重大不确定風險影響。鑒于此，監管部門和交易所均對分行業信息披露作出了較為具體的規定和周密安排。如上交所對農林牧漁行業制定了特殊行業信息披露指引，對存貨計提方式、自然災害風險等提出了相關披露要求。

然而，中小投資者對于農業行業專業知識知之甚少，也無法進行實地調研，往往隻能依賴上市公司披露的公告與財務報表。在A股市場存在信息不對稱現象的背景下，不排除極少數上市公司以“天災”為借口掩飾“人禍”。

投服中心提醒，充分提示與行業相關的重大不确定風險，提高信息披露的透明度、可靠性及全面性，保護好中小股東的知情權，是上市公司應盡義務。農業類上市公司應嚴格按照法律法規及監管部門對行業信披的特殊要求，真實、準确、完整、及時地披露公司實際情況。特别是對于可能對經營造成重大影響的事項，應當說清楚、講明白風險細節及應對措施，讓廣大中小投資者心中有數、決策有據。

來源：新華社

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