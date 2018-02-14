【異動股】锂電池概念股持續拉升 成飛集成(002190-CN)等多股漲停

午後，锂電池概念股持續拉升，截止發稿，成飛集成(002190-CN)漲停報21.44元，動力源(600405-CN)漲停報5.63元，維科精華(600152-CN)漲9.64%報6.14元，風華高科(000636-CN)漲5.6報11.32元，威華股份(002240-CN)漲5.54%報14.29元，贛鋒锂業(002460-CN)漲5.47%報65.76元，大東南(002263-CN)、金鷹股份(600232-CN)、國光電器(002045-CN)漲雨4%，華友钴業(603799-CN)、杉杉股份(600884-CN)等股均集體拉升漲超3%。

中汽協數據顯示，1月新能源汽車銷量達38470輛(同比增4.3倍)，其中純電和插電增速均為4.3倍左右，乘用車、客車和貨車銷量分别增4.5倍、20倍和95.2%，北汽新能源銷7870台、比亞迪(002594)銷7330台、上汽銷5010台，位列前三甲。

此外，財政部、科技部、工信部、國家發改委日前發布關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。調整後的補貼政策自2月12日起實施，2月12日至6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照此前對應标準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼标準不變。從2018年起，將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。

安信證券日前稱，1月新能源汽車銷量超市場預期，排除其中少部分補庫存現象，在政策尚未落地前，廠商大量銷售，且乘用車仍以A00為主(占43.5%)，客車同比暴增，從側面驗證了或存在緩沖期。行業長期發展前景确定，短期緩沖期下廠商搶裝動力足，輔以前期新能源汽車已經持續幾個月大幅回調估值接近底部，新能源汽車一季度有望迎來增長行情。

天風證券表示，龍頭公司目前靜態PE适合長線投資持有，對應産業機遇和空間依然巨大。基于2025年全球約2100萬輛新能源車銷量假設，當年汽車動力锂電池需求量、锂電池産值、三元電池需求量是2016年的26倍、6倍、324倍，帶來的碳酸锂需求量和钴需求量大緻是2016年市場總需求的3.6倍、2.3倍。未來行業重大趨勢集中在客車産業寡頭化、乘用車消費將呈現恐慌性消費、乘用車車型將明顯高端化、電池電量增速將低位加速、核心部件産能處于供給緊張，結構性機遇依然不少。

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