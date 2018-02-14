情人節禮物排名台灣人最想送這個平均預算7420元

今（14）日是西洋情人節，大家打算怎麼慶祝呢？根據萬事達卡最新公布的「愛情指數」以及「消費者購買傾向調查－情人節」結果指出，台灣民眾有 66% 的人會選擇外出用餐，在亞太地區排名第二，送禮預算平均約新台幣 7420 元，也位居亞太地區第二名，至於情人節禮物首選由高階電子產品奪冠，占 28%。

萬事達卡年度「愛情指數」調查，主要分析過去 3 年來全球在情人節期間使用信用卡、金融卡及預付卡的交易數據，而「消費者購買傾向調查－情人節」則是在 2017 年 9 月至 2017 年 10 月針對台灣消費者進行調查。

根據最新公布的調查結果顯示，近 3 年民眾慶祝情人節主要偏好「體驗式消費」，包括外出用餐、旅館支出以及旅遊支出，其中外出用餐消費金額占支出總額比重達 4 成，交易筆數 4880 萬筆，顯示不分國界與種族文化，多數情侶都愛用美食來紀念浪漫時光。至於旅館支出占 27% 次之，旅遊支出占 23%，鮮花表心意逐漸減少，僅占 14%，下滑 3 個百分點。

至於台灣民眾如何慶祝情人節？根據調查結果發現，有 66% 的人會選擇外出用餐，排名位居亞太地區第二，平均情人節送禮預算約 7420 元，也居亞太第二名。至於台灣民眾最愛送的情人節禮物，28% 的人想送高階電子產品，也榮登情人節禮物榜首。

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