人民幣中間價14日普跌 兌美元報6.3428跌181點

新浪外匯訊 2 月 14 日，人民幣 (6.3379, 0.0000, 0.00%) 中間價報 6.3428，較上一交易日跌 181 點。

暴跌或有助於人民幣繞開單邊上漲的 “陷阱”

業內人士認為，人民幣兌美元單邊上漲的勢頭出現調整，即使是以暴跌方式出現的調整，也未嘗不是我們所期待的，因為單邊上漲的態勢或將威脅央行平衡國際收支的貨幣政策目標，威脅到微觀企業出口特別是正處於困境的製造業企業的生存。

毋庸置疑，人民幣的走強能提升人民幣國際購買力和對國際資本的吸引能力，抑制資本的外流，增強市場對中國經濟發展的信心。但從國家宏觀政策角度看，人民幣兌美元的單邊上行顯然不利於央行穩定人民幣匯率政策目標的實施，也增大貨幣政策調控的難度；從微觀層面看，人民幣兌美元匯率的單邊上行，在目前大多數國際貿易以美元計價的背景下，直接效應是導致外需減少或轉移，對出口企業特別是定價能力弱的傳統製造業企業形成直面衝擊。

同時，人民幣兌美元匯率的快速上升，意味著同樣的出口收匯結匯之後所獲得的人民幣減少，使出口企業要么摀住外匯不結匯、等待匯率降低，要么結匯直接形成匯兌損失，對企業特別是大量產品附加值低、定價能力弱的製造業企業利潤形成侵蝕，甚至影響企業的生存。

所以，人民幣兌美元單邊上漲對中國而言很可能就是個 “陷阱”。這個陷阱既可能是自己掘的，也不排除來自美元的力量。無論是人民幣減速換擋還是 “點剎”，都是市場所期待、管理層樂見其成的；無論從人民幣匯率運行的內在要求還是宏觀貨幣政策的穩定匯率要求，都亟需這樣一次調整。

美元指數 13 日下跌

美聯儲主席杰羅姆 · 鮑威爾 13 日表示，美聯儲將對任何可能影響金融穩定的風險保持警惕，市場對金融市場動蕩的擔憂進一步緩解，美元指數再次下跌。

當天美國並無主要經濟數據公佈，市場密切關注將於 14 日公佈的美國消費價格指數報告，並將其視為觀察美聯儲 3 月份貨幣政策例會會否再次加息的一項關鍵指標。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌 0.56%，在匯市尾市跌至 89.707。