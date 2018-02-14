最擁擠的交易和最大的尾部風險是什麼？這是華爾街的答案

摘要：從做多比特幣到做空波動性，再到做多科技巨頭，過去幾個月裡，華爾街基金經理們的投資策略悄然變化。持續一周多的市場調整之後，目前華爾街最擔憂的尾部風險並非來自股市，而是通膨和債市崩盤。

經歷了一周多的劇烈波動之後，美國股市迎來三連漲。雖然對這輪震盪是否過去華爾街尚未達成一致，但在震盪前後，華爾街最擁擠的交易已經悄然發生了變化。同時，在震盪看似已經消沉下去的當下，人們對尾部風險的認識也出現轉變。

據美銀美林對 163 名資產管理基金經理的調查統計，在經歷了 2 月初的股市劇烈波動後，做多科技巨頭（美國的 FAANG 和中國的 BAT）的比例雖然比 1 月時有了明顯下滑，但依然以 26% 的比例登上最擁擠交易榜首。

緊隨其後的是做空美元。1 月時，幾乎沒有人做空美元，但 2 月做空美元則名列最擁擠交易第二位。

1 月最火爆的做空波動性交易，在 2 月出現了明顯下降。即便如此，依然有 18% 的受訪者堅持做空波動性，讓這一交易位列榜單第三。

2 月，排名第四至七位的擁擠交易分別是做多企業債、做空美國公債、做多比特幣、做空債券代替品。

值得一提的是，去年 12 月比特幣瘋狂上漲時，排名第一的是做多比特幣。

1 月和 2 月華爾街最擁擠的交易對比，來自美銀美林

2015 年 10 月至 2018 年 2 月最擁擠交易示意圖，來自美銀美林

在美股經歷一周多的劇烈波動後，華爾街最擔心的風險是什麼？

在同一份報告中，美銀美林的調查發現，通膨以及美債崩盤依然是這些基金經理最擔心的風險，擔憂這一風險的基金經理比 1 月明顯增多。位列第二和第三的分別是聯準會 / 歐洲央行的政策失誤和市場自身結構問題。

2 月，這些基金經理更加關注地緣政治衝突，這一風險位列第四，中公債務問題緊隨其後。此外，由於川普在貿易議題上的強硬表態，中美貿易戰成為基金經理們最關注的第五大風險。不過，華爾街對科技企業泡沫的擔憂在 2 月明顯減少。

1 月和 2 月華爾街最擔憂的尾部風險對比，來自美銀美林

2015 年 10 月至 2018 年 2 月華爾街最擔憂的尾部風險示意圖，來自美銀美林

『新聞來源／華爾街見聞』