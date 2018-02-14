私幼公共化只發錢無把關 恐惡化雙峰現象

朱立倫:「 私托的公有化，只是一個經費補助，不一定能達公平正義。」

為了解決育兒環境不佳，私立幼兒園收費高，家長付不起導致的少子化，行政院將推動「私立幼兒園公共化」政策，補助就讀私幼家庭，每人、每年 2～7 萬元不等學費，最快今年 9 月上路。但私幼公共化的補助政策，真的就能解決育兒環境、年輕人不敢生的問題嗎？新北市長朱立倫認為，改善育兒環境，政府政策應該還是要增設公共托育及公立幼兒園，才是正確方向。私托公有化，只補助經費，不能達到真正的公平正義。(林麗玉報導)

教育專業聯盟成員、在新竹擔任幼教工作長達 30 多年的陳如慧說，政府推動私幼公共化如果只是灑錢，恐怕會助長私幼更導向市場化，也就是說，家長要什麼？私幼就給什麼？政府在無能把關的現況下，反而讓孩子的幼教品質低下。

幼教老師陳如慧說，政府要推動幼教公共化，應該朝普設公幼，因為有政府經費有限下，不應只是用錢補助私幼，如果沒有相關細膩配套，恐怕錢沒有花在刀口上，排擠到公幼增設推動的進度。

新竹縣教師會理事長吳南嬿也質疑，幼教政策公共化的補助，真有助解決整體幼教品質？她舉瑞典為例，瑞典在實施補助教育券之後，教育品質出現嚴重不均等；在教育券制度下，孩子開始往某些學校集中，進而形成「貴族學校」，國家推動幼兒教育普及化的方式，如果不是廣設公幼，而是發錢、發教育券，只會讓教育階級化往幼教延伸，讓雙峰現象更為惡化。

教育工作者擔心，私幼公共化如果是以發行教育券的結果，可能會讓幼教悖離教育專業，而向教育市場化傾斜。換言之，政府應從提升優質幼兒教育，私幼業者的生存空間，不應置於幼兒教育權益之上。

教育專業聯盟呼籲，政府在推動幼兒教育時，應從思考如何辦理優質的幼兒教育角度出發，不應只是灑錢補助。