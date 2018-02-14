馬英九買年菜 人氣不衰

今天 (14 號) 是小年夜，前總統馬英九到興隆市場買年菜，受到攤商和民眾的熱情歡迎，馬英九向民眾和攤商賀年，並且贈送今年非常搶手的春聯。談到今年他的春聯受到兩岸民眾歡迎，甚至有人以高價拍賣，馬英九覺得受寵若驚，但也覺得「有點離譜」。（繆宇綸報導）

馬英九一早在馬大姊馬以南的陪同下，到興隆市場買年菜，馬英九逐一向攤商賀年，並且致送春聯，攤商也熱情歡迎馬英九，今年小年夜剛好碰上西洋情人節，還有攤商「偷襲」馬英九，當著眾人給馬英九一個熊抱。馬英九說，在海外的女兒女婿平常就會回台看他，不會刻意在過年的時候回來，至於年夜飯要吃些什麼菜，馬英九說，就看馬大姊要作什麼『(今年的紅燒羊肉會不會......)哈哈哈哈...... 我們大姊跟三姊都在嘛 (她們有她們的菜單.....) 對對對，她們都很厲害的......(有沒有教她們做紅燒羊肉？)也許有啦，那是我媽媽早年的名菜啊...... 非常高興看到大家！』

馬英九今年的春聯成為最搶手的春聯，不但不斷加印，大陸甚至傳出有人以高價拍賣『(總統，你有沒有聽到今年在大陸你的春聯賣得很好？) 聽說啦，網路上說人民幣 1000 塊啊，這...... 有點離譜......(有沒有受寵若驚？) 有一點，很意外，很意外，但是很開心啦，兩岸都能夠拿到我的春聯，我個人是感到最高興的......』

有人說馬英九的春聯是兩岸融冰的代表，馬英九說，他「已經融了很多年」。