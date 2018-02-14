中國港橋(02323-HK)開展基金業務 與中弘擬定130億基金大計

中國港橋(02323-HK)公布，公司間接全資附屬公司深圳港橋與中弘訂立諒解備忘錄，深圳港橋已表示有意成立及管理一個私募股權基金，為期3年及可延長2年，並為參與中弘之債務、資產及股權重組採取行動，以自合資格投資者籌集約130億元(人民幣.下同)資金。

簽訂諒解備忘錄後，深圳港橋將委聘專業人士(包括會計師及律師)對中弘進行盡職審查。深圳港橋及中弘已表示有意就重組訂立最終協議(即正式協議)，取決於盡職審查結果及磋商條款。倘訂約雙方並無於2018年3月31日或之前訂立正式協議，諒解備忘錄將會失效。

中弘為一間於中國註冊成立之公司。中弘主要從事於中國之投資控股。其主要投資是其於中弘上市公司之26.55%權益，中弘上市公司主要從事於中國之物業開發業務。

深圳港橋已向中國證券投資基金業協會登記(登記編號：P1066570)，以於中國從事基金管理業務。

中弘為中弘控股股份有限公司(其普通股於深圳證券交易所上市)之主要股東。於本公佈日期，中弘持有中弘上市公司已發行股份約26.55%。

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