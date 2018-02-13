聯合地産(香港)(00056-HK)：Hillcrest終止租賃香港山頂種植道一物業

聯合地産(香港)(00056-HK)公布，于2018年2月13日，該公司間接全資附屬公司Hillcrest與聯合集團(00373-HK)訂立一項退租協議以終止租賃協議。根據退租協議，聯合集團將于2018年2月14日或之前按該物業原況及在其維修妥善及狀況良好的情況下將其歸屬權退還Hillcrest;任何一方毋須就提前終止租賃協議向另一方支付任何賠償或罰金;根據重續條款選擇權，聯合集團及Hillcrest將豁免任何一方對另一方的權利及補救行動。

同日，高韻(公司間接全資附屬公司)與李成輝先生訂立一項退租協議，以終止獲豁免租賃協議。任何一方毋須就提前終止獲豁免租賃協議向另一方支付任何賠償或罰金。

同日，高韻(作為業主)與聯合集團(作為租戶)就租賃獲豁免物業訂立一項租賃協議。根據獲豁免新租賃協議，高韻同意出租獲豁免物業予聯合集團，由2018年2月15日起至2020年2月14日止為期兩年，月租為32.8萬港元(不包括管理費及政府差饷)。

公告指，據聯合集團告知，聯合集團擬終止提供該物業予李先生作為董事福利;轉而租賃獲豁免物業供李先生使用。考慮到上述情況，Hillcrest同意根據煺租協議終止租賃協議，而高韻同意根據獲豁免退租協議終止獲豁免租賃協議。其後，高韻將與聯合集團訂立獲豁免新租賃協議，據此獲豁免物業將繼續由李先生使用。董事會認為，終止租賃協議將不會對集團業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，且該物業于适時作出必要翻新後將可供租賃予任何新租戶。

據悉，2017年11月29日，該公司控股股東聯合集團擬租入該公司間接全資附屬公司Hillcrest擁有的位于香港山頂種植道60号房屋，建築面積約為6,882平方呎，以及停車位、花園╱草坪及天台，由2018年1月1日起至2019年12月31日止為期兩年，月租為48.8萬港元(不包括差饷及管理費)，租金須按月預付。

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