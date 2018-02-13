監管趨嚴沒在怕 比特幣價格逼近9千美元

即便各國監管趨嚴，比特幣價格仍穩定回升，週二 (13 日) 一度逼近 9,000 美元，其他加密貨幣，則漲跌互見。

近 24 小時內，比特幣上漲約 0.8%；市值第 2 的以太幣 (ETH)，下跌 0.65%，至 838.99 美元；瑞波幣 (XRP) 下跌 2.4%，至 1.00527 美元；萊特幣 (Litecoin) 上漲 1.28%，至 156.60 美元。

雖然比特幣價格回穩，但在監管制度趨嚴的情況下，外界對加密貨幣前景，並不看好。

Facebook 之前宣布，禁止刊登可能涉及詐欺，或誤導消費者的金融商品廣告，當然，其中也包括加密貨幣。

1 月 26 日，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，日本金融廳除對 Coincheck 祭出行政處罰外，也要求其他加密貨幣交易所，接受監管。

占全球比特幣交易量約 20% 的南韓，則在 1 月 30 日，讓加密貨幣實名制交易系統正式上路。

包括花旗、美國銀行、摩根大通等多家銀行，近期陸續宣布，禁止信用卡客戶，刷卡購買比特幣；主因在於，發卡銀行擔心，若加密貨幣價格續跌，持卡人最後恐不願支付信用卡帳單。

美國紐澤西州監管機構日前宣布，已於 2 月 9 日，對加密貨幣投資平台 Bitstrade 發出停業令。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，之前加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」。

Roubini 甚至預言，比特幣價格將跌至 0。

台北時間週二下午 3 點 50 分，比特幣漲逾 2%，價格為 8,710.0 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，下跌 0.48%，價格為 844.16 美元。