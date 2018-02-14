NEM董事長：加密貨幣的價格操控無可避免 市場成熟後就消失了

加密貨幣報價波動劇烈，各種價格操控的謠言不時傳出。加密貨幣公司 NEM 董事長 Lon Wong 周二表示，加密貨幣領域的人為價格操縱是「不可避免的」，但是一旦市場成熟後就會消失。

NEM 因為在日本交易所 Coincheck 大量被盜而聲名大噪，其英文全稱是 New Economy Movement，貨幣代碼 XEM，稱為新經幣。相較於其他貨幣，新經幣強調他們不僅可用於支付，更是一個更完整的解決方案平台。依 coinmarketcap 的市值排名，目前在第 12 名。

據《CNBC》報導，Wong 受訪時指出，價格操縱並不是什麼新鮮事，在主流市場也時有所聞，目前加密貨幣處於新生及成長的階段，這種事是無可避免的。

Wong 表示，因此常市場更加成熟的時候，這種情況可能就成為過去。相較於價格提高，NEM 公司更關心技術上的提升。

包括《紐約時報》在內，眾多報導指出，愈來愈多加密貨幣的投資人，擔心比特幣及其他虛擬貨幣的資產價格，正被交易所 Bitfinex 操控與支撐。Wong 說，其實他對於價格操控這種事並不關心。

新經幣在上個月被駭客盜出的金額，以美元計價高達 5.3 億美元。Wong 認為，監管機構應該努力形成對加密貨幣交易的一致性監管，他們還處在一個學習曲線中，許多人仍缺乏足夠的知識和經驗，知道如何管理加密貨幣，特別是交易所。