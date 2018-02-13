美國原油「巨量增產」 IEA：2018年底可望超越俄羅斯

國際能源總署 (IEA) 週二 (13 日) 發表最新月報，內容顯示，在頁岩油「巨量增產」的情況下，美國極可能於 2018 年底超越俄羅斯，成為全球最大產油國，並迫使石油輸出國組織 (OPEC)調整市場策略。

OPEC 日前於月報中上修 2018 年全球原油需求日增量，較前次預測高出 6 萬桶，至 159 萬桶；此外，非 OPEC 國家原油日產量，將擴至 140 萬桶，較上月預測增加約 25 萬桶。

受上述消息影響，國際油價應聲走揚；格林威治時間週二上午 7 點 24 分，布蘭特原油期貨上漲 40 美分 (0.6%)，至每桶 62.99 美元；西德州中級原油期貨上漲 36 美分 (0.6%)，至每桶 59.65 美元。

自 2017 年中旬迄今，國際油價累計上漲近 50%。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；然而，減產的缺口，已被美國補上，油價也因此失去支撐力道。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，美國原油日產量，已超過 1,000 萬桶，高於沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

由 IEA 數據可得知，截至 11 月的短短 3 個月內，美國原油產量，平均每天增加 84 萬 6,000 桶，已達「巨量」(colossal) 程度。

IEA 報告稱，美國原油產量超越沙烏地阿拉伯，至 2018 年底，甚至可能高於俄羅斯，成為全球最大產油國。