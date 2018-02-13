OPEC上修全球需求量 國際油價走揚

石油輸出國組織 (OPEC) 月報上修 2018 年全球需求量，消息一出，國際油價應聲走揚，週二 (13 日) 仍維持漲勢。

格林威治時間週二上午 7 點 24 分，布蘭特原油期貨上漲 40 美分 (0.6%)，至每桶 62.99 美元；西德州中級原油期貨上漲 36 美分 (0.6%)，至每桶 59.65 美元。

澳洲 Rivkin 證券公司分析師 William O'Loughlin 表示，本週庫存變化，對於油價是否走跌，至關重要。

美國石油協會 (API) 週二將公布原油庫存估計量，美國能源資訊署 (EIA) 會在週三發布燃料儲存及原油產量數據。

OPEC 月報內容顯示，2018 年全球原油需求日增量，上修 6 萬桶，至 159 萬桶；此外，非 OPEC 國家原油日產量，將擴至 140 萬桶，較上月預測增加約 25 萬桶。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；然而，減產的缺口，已被美國補上，油價也因此失去支撐力道。

EIA 資料顯示，美國原油日產量，已超過 1,000 萬桶，高於沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

另一方面，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告顯示，本週新增的 26 座石油鑽井平台，使總量達到 791 座，創 2015 年 4 月以來新高，這意味著，美國原油產量，將進一步增加。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 大宗商品分析師 Carsten Menke 表示，原油和貴金屬價格，有點「漲過頭了」，「我們預期，油價會跌至每桶 60 美元以下。」