美能源信息署：美國5年内將成能源淨出口國

北京時間13日消息，美國能源信息署(EIA)在上周發布的《年度能源展望報告》中表示，預計到2022年，美國將成為石油和天然氣淨出口國，較去年預測的提前4年。美國國内需求減速，以及石油、天然氣和石油制品産量的增長將推動這一轉變。

聽起來，這好像是美國總統特朗普的能源支配夢想成為現實。不過，EIA在報告開始就指出，這隻有在特定情況下才可能實現。該機構所使用的預測模型假定2017年至2050年經濟增長將保持在1.5-2.6%，而能源需求增幅將在零和0.7%之間。

該機構表示，預計到2050年，美國的能源消耗將僅增長0.4%，而預期的經濟增長率為2%。如果預測屬實，2022年將是1953年以來美國能源出口首次超過進口的一年。

作為一個淨出口國，美國仍將進口石油、天然氣和其他能源産品。美國許多煉油廠的配置是加工質量較高的原油，而國際流量是基于來自世界各地的能源産品的相對成本而波動。

去年，美國原油價格開始大幅低于布倫特原油，此前，飓風哈維導緻美國四分之一的煉油産能關閉，減少了對原油的需求。這一折扣使美國原油對海外煉油商更具吸引力，并推動美國出口在去年秋季達到200萬桶/日以上的曆史新高。

美國的出口受到天然氣和石油産量激增的推動，比如水力壓裂，將水、沙子和化學物質輸送到地下，以壓裂頁岩，并允許碳氫化合物流動。

EIA預計，美國原油和液體産量將持續增長至2042年，而天然氣産量將繼續上升至2050年。被稱為液化天然氣(LNG)的天然氣運輸預計將主導美國的出口流。從曆史上看，輸往加拿大和墨西哥的天然氣占了出口的大部分。

EIA預計，到2050年美國仍將是煤炭淨出口國。然而該公司警告稱，由于競争的出口商更接近煤炭的主要市場，發貨量不會大幅增長。

在美國國内，由于天然氣發電的壓力不斷減弱，預計到2022年，燃煤發電和煤炭生産將繼續下降。EIA說，在2022年之後幾乎所有新的美國發電都將來自天然氣發電廠和可再生能源，如風能和太陽能發電場。美國總統特朗普誓言要重振美國煤炭行業，但他沒有取得多大進展。

來源：新浪綜合

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