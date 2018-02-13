外媒：螞蟻金服計劃融資50億美元 可能尋求兩地上市

2月13日消息，據英國《金融時報》報道，知情人士透露，螞蟻金服(Ant Financial)計劃進行新一輪融資，預計籌集約50億美元。

外媒稱，這將使螞蟻金服估值超過1000億美元。給其備受期待的首次公開發行(IPO)提前設置了一個參考指标。螞蟻金服在2016年進行的上一輪融資，對其估值約為600億美元。

知情人士表示，最新這輪融資最早可能在本月啓動。

銀行家表示，螞蟻金服可能會尋求兩地上市，一個上市地在紐約或香港 ，另一個在上海。

路透社上周率先報道了螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資50億美元，對螞蟻金服的估值可能超過1000億美元。

如果融資額與目标一緻，屆時螞蟻金服將成為全球最大的“獨角獸”，超越優步(Uber)。

本月初，阿里巴巴與螞蟻金服聯合宣布了一個重磅消息：阿里巴巴將通過一家中國子公司入股并獲得螞蟻金服33%的股權。螞蟻金服當時表示，阿里入股螞蟻是根據雙方2014年戰略協議的安排，入股與不再獨立上市之間沒有任何關聯。而至于上市，螞蟻金服表示，目前依然沒有時間表。

來源：TechWeb

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