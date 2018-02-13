新鮮人有幹勁、創新思考企業願意錄用逾9成

大學新鮮人找工作時最怕各家公司、企業不願意聘用沒經驗的菜鳥，不過，根據人力銀行調查顯示，企業願意進用應屆畢業生的意願高達 95.47%，主要原因是喜歡年輕人有幹勁、具創新思考能力且有企圖心，但是要注意自己的抗壓性是否過低，或是忠誠度低容易跳槽，這些都是最讓企業主感到困擾的問題。

大學剛畢業的新鮮人沒有工作經驗，對應職場上所需的專業能力必然受限，不過，根據 1111 人力銀行調查發現，企業願意進用應屆畢業生的意願高達 95.47%，主要原因包括年輕有幹勁 61.78%、具創新思考能力 39.95%，以及積極有企圖心 34.32%，而不願意進用的原因則以抗壓性低且訓練成本高 45.83%、新人上手太慢 44.44%、忠誠度低容易跳槽 29.17% 等問題最讓企業主感到困擾。

調查也發現，企業用人最重視的並非專業知識能力，而是熱誠與抗壓能力與溝通合作能力。人力銀行建議，新鮮人初入職場，面對工作壓力最好的方式就是勇於面對不逃避，將犯錯視為必經過程，從錯誤中學習，不輕言放棄，同時在逐步上手的過程中，學習善用團隊資源，來解決問題。

此外，人力銀行也提醒新鮮人，在專業分工的網路時代，因應企業對跨領域人才的需求，跨學門的統整應變能力與創新與問題解決能力，也是企業重視的評估標準，新鮮人要善用大學 4 年，多方充實不同領域的專業知識。

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