今年全球智慧手機年增僅2.8% 台廠市占恐遭壓縮

全球市場研究機構 TrendForce 指出，今年智慧型手機市場由於缺乏喚起民眾換機意願的創新議題，估全年智慧型手機市場需求動能續弱，下調今年全球智慧型手機生產總量成長率，從原估的 5% 下調至 2.8%，生產總量約 15 億支，其中市場競爭加劇，預期台廠包含宏達電 (2498-TW) 與華碩(2357-TW)，今年生產總量恐持續萎縮，

TrendForce 認為，在市場競爭加劇下，國際品牌僅 Apple、Nokia 成長較明確。

TrendForce 表示，受到上游零組件價格持續攀升的影響，下游手機品牌商不得不重新檢視終端定價或調整規格配備以因應成本壓力。今年品牌市占表現將呈現大者恆大、贏者通吃的格局。

TrendForce 指出，去年上半年受蘋果十週年新機將發表的影響，市場觀望氣氛濃厚，買氣低迷；下半年各品牌手機大廠紛紛轉進全螢幕，期盼提升年底換機意願，但實際銷售並不如預期，因此從去年第 4 季中開始，各智慧型手機品牌大廠紛紛調降季度生產計畫，以因應成品庫存水位過高帶來的成本風險。

觀察國際品牌表現，TrendForce 認為，三星憑藉長期深耕全球市場優勢，今年仍維持全球生產總量之冠，展望今年三星表現，仍以中低階的 A、J 系列支撐大局，預估生產總量將為 3 億支，年減 5%。

蘋果去年智慧型手機生產總量維持全球排名第二，展望蘋果今年旗艦新機的規劃，預估將擴大 Face ID 及全瑩幕的採用，以優化既有功能、加大記憶體容量為主，且將按以往發表時程，將在第 3 季同步發表 3 支旗艦機。TrendForce 表示，蘋果今年的生產數量表現上，將受惠 Face ID、全螢幕等項目的優化及印度市場的耕耘等，預估將年增 6%。

台灣品牌廠市占則將遭壓縮，TrendForce 指出，華碩及宏達電去年生產數量雙雙大幅衰退，兩家公司生產總量都低於 1000 萬支。以華碩來說，以往銷售成績亮眼的東南亞區，在 OPPO、vivo 等中國品牌強勢拓展下被鯨吞蠶食，預估今年仍難敵向下趨勢，加上今年委外代工比重大幅提高，難以突顯品牌優勢，生產總數將再度下修到 800 萬支以下。

宏達電去年將研發人員等出售 Google 一事 (今年 1 月 31 日正式切割)，削弱自身的開發設計優勢，預估今年除了已設計完成，即將在第 1 季底發表的旗艦新機外，其餘機款可能都必須透過委外設計代工的模式，生產數量也將再度向下探底，來到 200 萬支生產保衛戰。

中國品牌部分，今年全力攻新興市場，小米有機會超越 OPPO，中國品牌過去幾年透過強勁的內需市場成就一方霸主地位，但隨著中國智慧型手機市場逐漸趨向飽和，不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場及尋求海外電信商合作，以維繫市占水平。

中國品牌今年布局動態，華為除進一步提高海思晶片占比外，也會積極開發 3D Sensing 的應用，去年減少低階手機占比的策略也會在今年重新修正，均衡所有產品線的發展，預估生產總量有機會突破 1.73 億支，市占達 11.6%。

去年中國品牌 OPPO 與 vivo 表現不俗，生產總量年增率各達 13% 及 17%，居全球排名第四名、第五名。展望今年，由於兩者的成長動能主要仍來自中國市場的銷售，加上兩者在規格配置上多採用高規格，關鍵零組件價格高漲也不斷壓縮其獲利空間，造成維持高成長的難度。

TrendForce 表示，受中國內需市場飽和的影響，今年 OPPO, vivo 整體生產數量表現將相較 2017 年些微衰退 5%。因此，無論是 OPPO 或是 vivo 都已積極投入海外市場的開發，除了印度、東南亞外，也開始進軍歐洲等市場，以期維持在新興市場的高市占。

小米去年生產數量一舉衝破 9000 萬大關，年增 83%，全球排名緊追 vivo 之後；TrendForce 預估，今年小米將維持正成長，生產總數預估將達 1.07 億支，年成增 15%，將有機會超越 OPPO，市占率躍升為全球第四。但是小米也同樣面臨著零組件成本高漲及印度關稅提高等影響，恐增添市場銷售變數。

聯想今年生產總量將有機會與去年 5200 萬支持平，全球排名第八；受惠集團旗下各品牌在新興國家的合計表現亮眼，傳音控股 2017 年全球排名第九，預估今年將延續此一態勢，以拓展海外市場為主，生產數量有機會較去年增長 1000 萬支以上，總量預估為 5070 萬支。