5G的奧運首秀：超高清轉播、千架無人機齊飛、攔截野豬

摘要：韓國平昌奧運會上，5G 技術開始嶄露頭角，包括超高清轉播、360 度呈現、無人機燈光秀等。不過距離 5G 商用落地仍有一段時間，大型企業可能在通過奧運會，向全世界「秀肌肉」來率先搶占市場。

從 1964 年東京奧運會的首條高速鐵路、首次彩色轉播，到 2008 年北京奧運會的首次高清直播，奧運會一向是孕育新技術的好地方。

這一次，在韓國平昌冬奧會上，5G 技術開始嶄露頭角。本屆冬奧會上，5G 技術將用於超高清轉播比賽，360 度甚至運動員視角，而其關聯的物聯網技術，也將用於隔離奧運會附近山莊的動物。

這是 5G 技術的商業用途首次面世。這一代高速無線網路，傳輸速度約是 4G 的 100 倍，每秒達到 10 前兆，數秒內就能傳輸完一部高清電影。需要大量資訊傳輸的研發將會大大受益，包括人工智慧、無人機、自動駕駛以及機器人等技術。

平昌奧運會引進的 5G 技術，包括了來自英特爾、愛立信、三星電子、韓國電信營運商 KT 等企業的技術支持。

「我們很有信心，這會是最大的 5G 部署」，英特爾首席策略官 Aicha Evans 稱，「我們在關鍵的測定領域獲得的學習經驗，將應用於 5G 的全球部署」。奧運會為 5G 網路傳輸提供了大量的數據，由此可以判斷技術的穩定性，來為兩年後的商業化作準備。

開幕式上，英特爾以 1218 架無人機組成奧運五環並進行燈光秀表演，再度刷新「同時放飛數量最多無人機」的金氏世界紀錄。

韓國電信攜手三星電子和英特爾，在平昌、江陵一帶鋪設了約 1.1 萬公里的 5G 通信及電視轉播線路，搭建 5G 網路並接入設備，日本電視台 NHK 將對部分賽事進行 8K 分辨率實時轉播。

具體的轉播內容方面，花樣滑冰項目將有 360 度的實時圖像轉播，觀眾可以看到各個角度呈現的運動員姿態；微型 5G 攝像機將連接在雪橇前部，觀眾可以從運動員視角親歷比賽。此外，無人駕駛的巴士也將基於 5G 技術。

另一方面，雖然 5G 大大提升了傳輸速度，但這項技術不僅僅是提高網速，更重要的是物聯網的應用。4G 網路中，所有的數據都需要傳送到網路中，再經由中轉站傳送到目的地，但 5G 網路直接連接信號發出方和接收方。這也是 5G 提速一百倍的重要原因，而連接到物聯網，乃至推動遠程醫療、智能城市的發展，都是 5G 實現商用的重要開拓。

物聯網方面，平昌奧運會上的應用包括隔離奧運場館附近村莊的野豬。

「野豬是聰明得難以置信的動物，你需要更智能的裝備來把它們趕跑。」彭博援引韓國電信 KT 工程師觀點稱，目前的 4G 系統目前無法分辨野豬、鹿或是人類，發送的圖像清晰度也很低，無法用以分析。該系統將所有接近的物體都視為威脅，因此會發生誤判導致人類觸電的事情。

該工程師對彭博稱，如果 5G 網路運行良好，這一系統可以使用 360 度攝像機以及無人機。

美國 NASA、英國政府以及歐盟，都在不斷推動當地大型企業加快 5G 技術的發展。除去上述英特爾、三星電子、愛立信等，中國華為也在不斷跟進。

正如蘋果開發了 App Store 催生了大量 App 面世，5G 逐漸接近落地，大企業之間的博弈格局也有可能生變。

蘋果這樣的公司無疑需要 5G 技術的支持。如果高通面臨的惡意收購問題遲遲未能解決，英特爾也在不斷征服市場，英特爾有可能實現對高通的迎頭趕上。

美國科技分析師 Rob Enderle 就撰文指出，英特爾更像是在採取營銷手段，來讓全世界相信它是下一代無線網路的領導者。事實上，英特爾的技術，包括它在奧運會上的表現，「做得很好，但和 5G 沒有關係」。

『新聞來源／華爾街見聞』