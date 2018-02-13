槍枝需求下滑 200年歷史的雷明頓槍械宣佈破產

200 年來美國槍械的象徵，從滑膛槍到美軍 45 手槍，都是槍械製造商雷明頓「Remington」的驕傲。但這間 1816 年由 Eliphalet Remington II 成立的企業，因美國槍械政策等問題，使需求下滑，導致該公司不得不於週一 (12 日) 提出破產保護。

據了解，目前雷明頓是由私募基金經理人 Stephen Feinberg 的 Cerberus Capital 所控股，於 2007 年購入後至今增加了 10 億美元的債務。

因川普上任後需求並未明顯成長，使銷量持續下滑。進入破產保護的雷明頓將獲取時間還清債務並節降支出。

雷明頓債券殖利率下跌 / 圖：彭博

雷明頓的起源是開發燧發槍 flintlock rifle，便於 1845 年獲得了美軍的 5000 支槍械訂單。雷明頓目前員工數量達 3500 人。

2016 年數據顯示，美國本土共生產近 1100 萬支槍械，較 10 年前的 400 萬支上漲了許多，但持有槍支的人口慢慢減少。

1973 年持有槍械家庭達 47%，而 2014 年這數字則下滑到 31%。這也使槍支持有率變得更集中，哈佛大學及東北大學預計美國一半的槍械由 3% 的人口所擁有，這 3% 人口，每戶大約持有 17 支槍械。

獨立槍械消費者協會會長 Richard Feldman 提道，大型企業在供需動蕩時期往往會陷入破產保護，認為如較不親槍械的民主黨如 11 月控制國會，將提高槍械的需求量。

在破產保護狀態下，持有 5.5 億美元的債主將得到 82.5% 的控股，三線債主將獲得 17.5% 的股份，而 4 年期債券持有者將獲得 15% 股份。

自 2012 年於康乃狄克州殺害了 20 多名小學生的嫌犯被發現是使用雷明頓槍械後，使 Cerberus 投資人開始提倡出售雷明頓公司，但至今一直未找到合適的買主，使公司營運惡化。

