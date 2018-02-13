財經大事搶先讀2018年2月13日

今日市場焦點

主計處公布 2018 經濟成長率預測

MSCI 最新權重調整

陸股封關

日本 1 月生產者物價指數

美國 1 月預算聲明

股東臨時會：東貝

董事會：台積電



台股雞年封關 市值增 3.36 兆元 每位股民賺進 107.5 萬元

台股昨 (12) 日雞年封關，根據證交所統計，台股雞年一共上漲 973 點，漲幅 10.3%，市值一整年增加了 3.36 兆元，有效交易人數 312.48 萬人計算，平均每位股民資產增加了 107.5 萬元。閱讀全文...



長榮再簽 12 艘全新大型貨櫃輪租約 後年 Q3 起租

貨櫃航商長榮海運 (2603-TW) 昨 (12) 日宣布與日本船東正榮汽船株式會社簽訂合約，承租 12 艘可裝載 11000 只 20 呎標準貨櫃的全貨櫃輪，預計於 2020 年第 3 季至 2021 年第 4 季陸續竣工起租。閱讀全文...



中華電 1 月每股純益 0.39 元 財測達成符合預期

中華電 (2412-TW) 昨 (12) 日公布 1 月營收 182 億元，年減 2.83%，月減 17.02%，營業淨利 38.9 億元，歸屬母公司業主淨利 30.6 億元，每股純益 0.39 元；首季營收、營業淨利、稅前淨利及每股純益達成率都符合預期。閱讀全文...



QE 愛好者黑田 再續任 5 年央行總裁！看空日圓 看多日本經濟？

日本首相安倍晉三週末再次欽點 73 歲的日本央行總裁黑田東彥續任 5 年，也使黑田成為自 1961 年來首次續任的日本央行總裁。閱讀全文...



Nasdaq 執行長說 是人的情緒引發了股市賣壓 不是機器

根據 CNBC 分析報導，Nasdaq 交易所執行長指出，美國股市上週的瘋狂賣壓，是由人的情緒所引發，而非電腦程式交易。週一，在杜拜的世界政府高峰會上，艾廸娜 (Adena Friedman) 說：「過去幾天，股市走勢的基礎，是人的情緒。」閱讀全文...