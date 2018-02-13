NBA／交易大限逼近勇士中鋒回憶：超緊張

還記得 2 月 3 日勇士客場出戰金塊，有人在場上弄斷門牙還勇敢的走回罰球線完成 4 罰嗎？雖然罰球全都「打鐵」但拚戰精神令人敬佩，而那個人就是勇士的小將 Kevon Looney。

相較於連續三年在總冠軍賽碰頭「宿敵」騎士在交易期限前大動作調整陣容，衛冕軍勇士卻是雷聲大雨點小，並未有所行動。但這段時間內勇士內部最緊張的非 Looney 莫屬了。

Looney 是在 2015 年第一輪第 30 順位被勇士選中，但過去 2 個賽季因兩邊臀部輪流開刀，到上個賽季訓練營開始前才完全恢復健康，但手術過後體態和體能嚴重下滑。這個夏天他積極強化自己，瘦了近 10 多公斤，體脂也降到 10% 以下，準備再次出擊。

這名 22 歲的勇士三年級生，儘管他沒有聽到任何謠言，但在交易大限鄰近時，他不禁感到焦慮。Looney 坦言交易大限前一天不斷查看手機，「這是有壓力的。當你在看電視，但你總是忍不住一直望向旁邊的手機。」

現在交易日已經截止，Looney 留下來了，壓力也隨著時間消逝，他說，「這是很大的慰藉。」Looney 表示，「這是一支偉大的球隊，你有機會去爭奪冠軍，你會想待在這裡。」



▲ Kevon Looney（圖／美聯社／達志影像）

由於和 Looney 競爭中鋒的新秀 Jordan Bell 在 17 日扭傷左腳踝，Looney 在過去 3 周的比賽裡得到更多時間上場。Looney 說，「這對我來說是很好的機會，整個賽季我一直徘徊在替補陣容裡，2 周前我得到了穩定的位置，知道我什麼時候該上場。」

「他會給每個人機會，只要你尊重他。」Looney 談到和主帥 Steve Kerr 的相處，「他對你保持誠實，他總會在賽前告訴你，他希望你做到什麼。而你唯一能做的就是尊重他。」

但勇士在去年 10 月並未和 Looney 執行第 4 年合約，代表此賽季過後他將成為自由球員，是否會被留下還是未知。本季 Looney 場均 11.1 分鐘裡，貢獻 3.1 分 2.9 籃板 0.6 次助攻。但是他所做的大部分工作並未顯示在統計表上，因為他更專注的是防守端。

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