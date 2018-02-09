供給攀升油價跌 分析師：會降到每桶60美元以下

伊朗有意增產，加上美國原油產量屢創新高，供給持續攀升，令投資人感到憂心，週五 (9 日) 國際油價連續第 6 天走跌。

格林威治時間週五上午 7 點左右，布蘭特原油期貨下跌 44 美分 (0.7%)，至每桶 64.37 美元；西德州中級原油期貨下跌 62 美分 (1%)，至每桶 60.53 美元。

截至 1 月下旬，布蘭特與西德州中級原油期貨，已自 2018 年高點，下挫逾 9%。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 大宗商品分析師 Carsten Menke 表示，原油和貴金屬價格，有點「漲過頭了」，「我們預期，油價會跌至每桶 60 美元以下。」

石油輸出國組織 (OPEC) 成員國伊朗日前宣布，計畫於未來 4 年，每天至少增產 70 萬桶。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上周美國原油日產量，已升至 1,025 萬桶新高，超越沙烏地阿拉伯。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；然而，減產的缺口，已被美國補上，油價也因此失去支撐力道。

據路透社報導，中國證監會已批准原油期貨交易，將於 3 月 26 日上市；作為全球最大石油進口國，中國推出原油期貨後，等同擁有亞洲地區的原油定價權，有助減少國際油價對中國經濟的制約。

不過，截至目前為止，中國證監會和上海期貨交易所，尚未正式回應上述消息。