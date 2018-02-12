〈陸課SM反傾銷稅〉台廠反傾銷保證金比率為5% 終裁最快6月出爐

中國商務部今 (12) 日公告針對台灣、美國與韓國進口的 SM(苯乙烯) 反傾銷調查初判結果，認定存在傾銷事實，使境內 SM 產業受到實質損害，將從明 (13) 日起，針對台韓美進口的 SM 產品，採取徵收保證金方式，實施臨時反傾銷措施，其中，台廠保證金比率為 5%，為 3 個國家中稅率最低者。

根據中國商務部公告，認定境內 SM 產業受到實質損害，且傾銷與實質損害間存在因果關係，將針對台韓美實施臨時反傾銷措施，台廠保證金比率為 5%、美國廠商為 9.2% 至 10.7%、韓廠為 7.8% 至 8.4%，終判結果預計最快於 6 月下旬出爐。

據中國海關統計，2016 年中國前五大 SM 進口國依序為市占 35.03% 的韓國、沙烏地阿拉伯市占率為 14.66%、台灣市占率為 13.12%、美國市占 12.03%、伊朗市占 5.79%，台灣僅次於韓國與沙烏地阿拉伯，為第三大進口國。

中國目前 SM 年產能約 500 萬噸，每年還會至國外進口 300 萬噸，對 SM 的年需求合計約為 800 萬噸，若反傾銷一事確定成立，中國 SM 市場需求將遠大於供給，恐使中國 SM 價格面臨暴漲情況，對下游產品發展相當不利。

據了解，國內 SM 廠中，僅台化 (1326-TW) 出貨 SM 供應其位於中國的寧波廠自用，而國喬 (1312-TW) 與台苯 (1310-TW) 則以內銷為主，反傾銷成立後，除可能造成中國 SM 現貨行情因此暴漲外，還可能使韓國每年進口至中國的 100 萬噸 SM 貨源，轉移陣地出貨至台灣，進而壓縮台灣 SM 市場價格，使台廠利差空間下滑。