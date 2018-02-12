中華電1月每股純益0.39元 財測達成符合預期

中華電 (2412-TW) 今 (12) 日公布 1 月營收 182 億元，年減 2.83%，月減 17.02%，營業淨利 38.9 億元，歸屬母公司業主淨利 30.6 億元，每股純益 0.39 元；首季營收、營業淨利、稅前淨利及每股純益達成率都符合預期。

中華電指出，因應今年 1 月 1 日起適用 IFRS15 公報，選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用準則對財務報表的影響數，因此 1 月合併營收減少 0.3 億元，營業成本及費用增加 0.5 億元，營業淨利減少 0.8 億元，稅前淨利減少 0.8 億元，歸屬母公司業主淨利減少 0.8 億元，每股盈餘減少 0.02 元。

中華電表示，以適用 IFRS 15 前有效的國際會計準則基礎比較，1 月營業成本及費用為 142.5 億元，年減 1.4%；營業淨利 39.7 億元，年減 7.2%；稅前淨利 39.9 億元，年減 7.9%；歸屬於母公司業主淨利 31.4 億元，年減 11%；每股純益 0.41 元。

中華電指出，以適用 IFRS 15 前有效的國際會計準則基礎比較，1 月整體行動通訊營收較去年同期微幅減少，雖然 4G 及行動上網客戶持續成長，帶動 1 月行動加值營收較去年同期增加，行動銷貨收入也較去年同期提升，但受行動語音營收減少抵銷，整體行動服務營收仍較去年同期衰退。

網際網路營收較去年同期成長；寬頻接取營收下降；MOD 營收因客戶數持續增加而成長；市內網路營收下滑；資通訊專案營收下降；1 月合併營業成本及費用較去年同期減少，主要因網路互連費、資通訊專案成本與商品成本減少，抵銷攤銷與行銷相關成本微幅增加。

中華電說，截至 1 月底止，光世代寬頻用戶數達 355.3 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 187.4 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶 129.4 萬戶。MOD 客戶數達 163.5 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 834.7 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 59.6%。

電信三雄 1 月自結獲利今日全數出爐，台灣大 1 月合併營收 104.7 億元，稅後純益 12.2 億元，每股純益 0.45 元，首季財測達成率 38%；遠傳 (4904-TW) 1 月每股純益 0.26 元；台灣大 1 月自結獲利暫居電信獲利王。