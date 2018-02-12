渣打：對虛擬銀行有興趣 尚在初步研究中

渣打對大中華區的金融科技服務使用狀況進行調查，發現本港有80%受訪者曾透過數碼渠道管理財務，包括查詢戶口結餘、付款及轉帳等，該比例高於台灣的73%但低於上海的87%。儘管如此，港人仍對創新金融科技服務感興趣，有超過一半受訪者表示有意試用共享身份驗證(Share KYC)及開放應用程式界面(Open API)，亦有逾40%受訪者表示會使用智能投資顧問(Robo-Advisory)及智能客服機械人(ChatBot)。

數碼化程度逐漸加深，業界憂慮銀行分行會否大幅減少，但調查顯示仍有92%的受訪者希望保留傳統的銀行分行。渣打資訊科技總監洪滿霜表示，相信該比例只屬階段性結果，分行存在與否最終仍要視乎客戶需要，目前渣打並無關閉或開設分行的計劃。她又表示，渣打一直在數碼化方面投入，對早前金管局提出的虛擬銀行非常感興趣，但需要找出適合虛擬銀行的商業模式及產品，目前尚處於初步研究中。對於近年支付寶及微信支付等營運商持續進軍本港市場，她認為有更多的參與者加入屬好事，與不同參與者之間並不會構成競爭，反而更多是合作關係。

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