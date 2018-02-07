國際油價攀升 分析師：美增產、需求減恐成走跌風險

美國石油協會 (API) 報告顯示，2 月 2 日當週，美國原油庫存下滑；消息一出，週三 (7 日) 國際油價應聲走揚。

格林威治時間週三上午 7 點 9 分，布蘭特原油期貨上漲 53 美分 (0.8%)，至每桶 67.39 美元；西德州中級原油期貨上漲 46 美分 (0.7%)，至每桶 63.85 美元。

API 報告指出，2 月 2 日當週，美國原油庫存減少 110 萬桶，至 4.184 億桶。

Ashburton 全球能源基金經理 Richard Robinson 表示，全球原油庫存，已來到平衡狀態，有助支撐油價走揚。

不過，部分分析師示警，美國頁岩油增產、季節性需求減少，讓油價面臨走跌風險。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 商品策略負責人 Ole Hansen 說，風險規避情緒上升，短期基本面支撐消退，將使原油價格承壓。

美國能源資訊局 (EIA) 預估，2018 年，美國原油平均產量，將達每日 1,059 萬桶；2019 年，可望增至每日 1,118 萬桶，使美國超越俄羅斯(2017 年平均日產量 1,098 萬桶)，成為全球最大產油國。

期貨經紀公司 Oanda 駐新加坡亞太交易主管 Stephen Innes 認為，隨著美國原油產量續增，近期國際油價可能走跌。

倫敦期貨機構 Marex Spectron 研究總監 Georgi Slavov 分析，儘管原油前景看俏，但北半球冬季需求高峰已近尾聲，且許多煉油廠會在冬季結束後，進行歲修，導致原油需求減少。