高盛大膽預測：逢低買入美股的時代結束了

摘要：高盛分析師 Brian Levine 在給大客戶的信中稱， 在過去幾年中，利率緩慢上升，股市都能逐漸消化其影響。但是，利率上升到一定幅度，就會引發質變。

如何理解美股遭遇的「黑色一星期」？

高盛在給廣大中小投資者和大客戶的建議中，呈現出截然相反的兩種見解。

在上周六發布的一周策略中，高盛首席股票策略師 David Kostin 稱，從歷史經驗來看，這次調整基本已經過去了。

但是，高盛全球股票交易部門的負責人之一 Brian Levine 則在給大客戶的信中稱，如今美股尚未探底，「逢低買入」美股的時代已經結束。

在寫給高盛大客戶的信中，Levine 稱：

這次回調並非恐慌拋售。從歷史上來看，市場如果遭遇如此量級的回調，將會在恐慌性拋售中探底。但這次情況不一樣，我幾乎看不到全盤清倉以求自保的情況。如果現在就「逢低買入」，那將是股市真正探底後帶來的嚴厲懲罰。

Levine 稱，兩周以來 10% 的回調讓多年來甚至沒見過 5% 以上回調的市場驚恐不已。

這是不是市場在調轉方向呢？我已經聽厭了大家認為這是「技術性回調」的看法。好吧，這的確是在調轉方向。市場已經在過去九年中連續成長？其中的原因自然不少，但是全球性的貨幣寬鬆政策則是讓投資者忽視風險曲線的最重要因素。沒錯，在過去幾年中，利率緩慢上升，股市都能逐漸消化其影響。但是，利率上升到一定幅度，就會引發質變。

在我看來，標普 500 沖至歷史最高點的那天美國十年期公債殖利率沖至四年來最高點絕非巧合。在股票遭遇拋售潮時，債券卻沒有反彈，這意味著多年來的股票牛市出現了根本性變化。

除此之外，Levine 還發覺，市場情緒的變化也是一個重要方面。在遭遇拋售前，幾乎所有人都對股市持樂觀態度：

高盛的風險偏好指數達歷史最高；

世界大型企業聯合會、密歇根大學等做的調查發現，認為今年股市將繼續衝擊歷史新高……

在對 2018 年的展望中，各大投行一方面認為持續九年的美股牛市不可避免地有風險，但是依然認為，美股今年會走高。

Levine 稱，從短期來看，美股尚未觸底，但是距離美股短期觸底已經不遠。從長期來看，他堅信目前市場的調整是全局性的調整，投資者應當逢高賣出，而非逢低買入。

『新聞來源／華爾街見聞』