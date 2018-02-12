揮別「最慘一週」道瓊期指一度上漲300點 美股可望開高

上週五美股止跌，收漲 1.5%，週一 (12 日) 亞股隨之回穩，歐股也反彈；道瓊期指在盤前交易中，一度大漲約 300 點，市場看好美股將開高。

美東時間週一清晨 5 點，道瓊期指上漲約 300 點，納斯達克和標普 500 期指，亦呈現上揚。

台北時間週一傍晚 6 點 29 分，道瓊期指上漲 273 點 (約 1.13%)，納斯達克和標普 500 期指，皆上漲約 1.07%。

上週五美股收漲 1.5%，但單週跌幅達 5.2%，道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數，週線下殺超過 5%，創近 2 年餘「最慘一週」表現。

道瓊工業平均指數盤中震盪範圍逾 1,000 點，收漲 330.44 點，至 24,190.90 點；那斯達克綜合指數收漲 97.33 點，至 6,874.49 點；標普 500 指數收漲 38.55 點，至 2,619.55 點。

週一歐股反彈開高，泛歐 Stoxx 600 指數早盤大漲 1.3%。

週一台股收漲 49.34 點，至 10,421.09 點，首創農曆年封關站上萬點紀錄，接下來將休市 8 天。

政策消息方面，美國總統川普預計週一宣布，預算達 2,000 億美元的基建改造計畫；不過，截至目前為止，外界尚未得知，相關經費從何而來。