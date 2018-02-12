鉅祥汽車應用產品比重提升到15% 有助穩定獲利

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 調整產品結構的努力，在 2017 年已有明顯的成效，其中在汽車應用的營收比重提高到 15% ，年增 1 個百分點，對於投入非 3C 電子應用布局的鉅祥產生極大的激勵效果，且有助穩定獲利。

由於 3C 電子產品不斷進行功能的整合，也對鉅祥的沖壓件訂單逐步減少威脅，該公司近年投入非 3C 電子應用布局，包括機電、車用、醫療、治工具等應用，成效也逐步顯現。

鉅祥統計，該公司 2017 年在汽車、網通及資訊電子產品所占營收比重都上升，其中汽車應用端產品占營收的比重提高到 15%，較 2016 年的比重提升 1 個百分點，而低毛利的消費電子產品應用營收占比則由 37% 下降到 33%。由於汽車應用產品的毛利率較高，且訂單穩定，對於鉅祥的獲利能力幫助較大。

鉅祥並已打入日系車廠的電動機車供應鏈，產品包含電池充電接頭等 16 項零組件，將用於電動郵務車上，目前仍處於認證階段。如能進一步獲認證出貨，將有助於將車用產品比重拉高到 20% 的目標。

鉅祥自結 2017 年全年營收 51.43 億元，為連續 5 年成長，去年稅後純益 3.79 億元，年減 20.14%，每股純益為 2.08 元。同時，鉅祥已公布 1 月營收達 4.58 億元，月增 3.09%，年增 22.73%，創 4 個月來新高。